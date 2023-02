“È sempre mezzogiorno!”, il Montebore torna in tv.

Il Montebore e la sua “scopritrice” Agata Marchesotti, sarà ospite mercoledì 1 marzo del popolare programma “È sempre mezzogiorno!“, condotto da Antonella Clerici.

Lo show televisivo, in onda dal lunedì al venerdì dalle 11.55 su Rai1, racconta le prelibatezze del territorio italiano, dove i cuochi portano le ricette dei territori commentate dalla nota nutrizionista Evelina Flachi. In studio non solo show cooking ma tanti argomenti di attualità e costume.

Nella puntata di mercoledì, Antonella Clerici, insieme al simpatico Alfio Bottaro si collegheranno in diretta con il Caseificio la Tula di Grondona, ameno paese dell’alessandrino in Valle Spinti, dove vive Alfio Bottaro che è proprio originario del paese e, a pochissimi chilometri in una bella tenuta di campagna, abitano Antonella Clerici con il compagno Vittorio Garrone

Nel caseificio “La Tula”, Agata Marchesotti insieme al compagno Roberto Grattone, oltre al famoso Montebore creano numerosi formaggi, prodotti con latte di mucca, capra e pecora proveniente da allevamenti del territorio.