Sbarcano a Milano i progetti vincitori di Esplorare Gavi – Immagini d’Autore dal Piemonte, il premio fotografico indetto dal Consorzio Tutela del Gavi. Il premio è stato organizzato nell’ambito del progetto “Gavi Experience“, con l’obiettivo di raccontare il territorio del grande bianco piemontese attraverso il filtro emozionale e professionale della fotografia d’arte.

I tre vincitori hanno creato tre racconti fotografici non convenzionali che interpretano artisticamente paesaggi, storia, colori, monumenti e persone.

Prima classificata è Loredana Mantello, che si è aggiudicata il premio con il progetto Tra cielo e terra. Questa la motivazione della giuria composta da: Fabio Castelli, fondatore e co-Direttore MIA Fair; Antonio Carloni, direttore di Cortona On The Move; Denis Curti, curatore d’arte; Maddalena Fossati, direttrice Condé Nast Traveller Italia e la Cucina Italiana; Francesco Moneta, fondatore di The Round Table progetti di comunicazione; Maurizio Montobbio – presidente Consorzio tutela del Gavi; Roberto Mutti, curatore d’arte; Massimiliano Tonelli, Direttore di Artribune.

“La delicatezza delle stampe, l’attenta composizione dei piani, l’andamento della visione per dittici e l’uso garbato ma intrigante delle scritte sulle immagini caratterizzano questa personalissima proposta. L’immagine restituita è quella di un territorio poetico, a tratti trasognato, dal sapore millenario: “…spazi immensi, terre infinite, dolcissimo intreccio di paesaggi, contadini, e poeti”.

Secondi classificati ex aequo, Tiago&Tania e Monica Silva.

Con “Terra di Storia“, Tiago&Tania propongono una lettura bidimensionale del territorio alternando la visione frontale alle riprese dall’alto. “Le geometrie delle maestose mura del Forte di Gavi, monumento simbolo del territorio, e dei filari a raggiera si fondono con la morbidezza ondulata delle colline vitate, le strette vie del borgo e la passione e la cura dei Cavalieri del Raviolo e del Gavi verso il territorio”.

Monica Silva gioca invece sul colore, con un approccio più sperimentale.

Nel suo progetto I Cieli di Gavi le tonalità utilizzate sono sfumature dei colori del vino, dell’uva, della terra e delle vigne. “L‘artista ci proietta in una dimensione onirica convogliando messaggi unici ed indimenticabili, proprio come un buon bicchiere di vino alla fine di una giornata per dare pace ai sensi, per distendersi guardando i cieli, dipingendo le nuvole”.

Le opere dei tre artisti vincitori, insieme ad una selezione di progetti tra gli oltre 50 pervenuti, sono esposte al MIA – Milan Image Art Fair 2021 al SUPERSTUDIO MAXI dal 6 al 10 ottobre, nello spazio dedicato al Premio Esplorare Gavi. Qui Loredana Mantello, Monica Silva e Tiago&Tania verranno premiati oggi, mercoledì 6 ottobre nel corso del vernissage accompagnato dalla degustazione del Gavi Docg.

“Siamo molto soddisfatti di questo progetto – conclude Maurizio Montobbio, Presidente del Consorzio Tutela del Gavi. – Lo sguardo degli artisti è davvero riuscito a catturare le emozioni che il nostro territorio sa trasmettere e permette anche a noi stessi, così immersi in una dimensione di “normalità” quotidiana, di vedere il nostro territorio con occhi nuovi“.