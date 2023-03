Gavi perde il suo storico parroco: addio a Don Gianni Pertica.

Gavi saluta don Gianni Pertica, parroco per quasi vent’anni, morto questa notte, 30 marzo, a 76 anni. Era gravemente malato da qualche tempo e le sue condizioni erano peggiorate nelle ultime settimane. Era nato a Orero di Serra Riccò, in provincia di Genova, nel 1946 ed era stato ordinato sacerdote nel 1972. Don Gianni era arrivato a Gavi nel 2004 dopo un’esperienza a Isola del Cantone. Era andato in pensione nel 2021, salutato dai fedeli e dalle confraternite gaviesi. Rimase però nel paese della Val Lemme per aiutare il suo successore, don Alvise Leidi, e il vice, don Andrea Carcasole. Ieri sera tanta gente si era ritrovata nella chiesa parrocchiale di San Giacomo Maggiore per un momento di preghiera a sostegno di don Gianni, visto l’aggravarsi ulteriore del suo stato di salute. Poche ore fa l’annuncio della morte su Facebook da parte di don Alvise e don Carcasole. Ancora da fissare i funerali.