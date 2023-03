“Siamo un gruppo di amici e solitamente, con le rispettive famiglie, facciamo passeggiate nelle stradine di campagna vicine al torrente Scrivia che vanno dal ponte di Villalvernia all’abbazia di Rivalta Scrivia. In queste zone abbiamo trascorso gran parte della nostra gioventù; si scorrazzava avanti e indietro con delle misere biciclette, si giocava al pallone nei prati e si aveva modo di conoscere persone il cui mestiere, almeno dalle nostre parti non esiste più: u tupè, cioè l’addetto alla cattura delle talpe; u dakuarò, che si occupava dell’irrigazione dei prati; u murnè, cioè il mugnaio. Ebbene, oggi, a malincuore, invece troviamo mucchi di rifiuti (vetro, plastica, ferro, ecc.) che persone incivili spargono qua e là nei prati, nelle rive, persino nella zona di protezione acquedotto nella frazione di Bettole di Tortona. L’ambiente è il luogo in cui viviamo, il luogo che ospita le persone, gli animali e le piante , ma è anche aria, acqua, terreno, luce. Encomiabile è il lavoro che viene svolto dai volontari delle varie associazioni i quali raccolgono grandi quantità di materiale che viene gettato in qualsiasi luogo. La loro generosità e anche il loro sforzo viene vanificato perché dopo pochi giorni si ritorna nuovamente come prima ad inquinare.

Anche alcuni contadini che possiedono bestiame sono preoccupati per la possibile presenza di rifiuti in mezzo all’erba che dovrà essere tagliata. Infatti il foraggio, una volta imballato all’interno potrebbe contenere pezzi di plastica o di vetro che possono causare gravi danni agli animali. Poiché il problema della dispersione e la raccolta dei rifiuti sta dilagando con costi che vanno anche ad incidere sulle finanze del cittadino onesto, ho ritenuto opportuno inviare unaserie di pec al prefetto di Alessandria, al Gruppo Carabinieri Forestale di Alessandria, alla Direzione Ambiente Energia e Territorio del Piemonte, al Sindaco del Comune di Pozzolo Formigaro, al Presidente della Provincia di Alessandria, al Sindaco del Comune di Tortona, all’Assessore al decentramento e frazioni, all’Assessore alla Polizia Municipale, al Presidente del Consiglio Comunale e al Comandante Polizia Municipale. Ho indicato i luoghi in cui vi è una marea di rifiuti ed anche i possibili rimedi, a cominciare dai provvedimenti più drastici, per cercare di evitare che i rifiuti siano abbandonati in qualsiasi posto. Vorrei lanciare un appello a tutto coloro che hanno a cuore l’ambiente: se capitate in un luogo in cui sono ammucchiati rifiuti, non abbiate timore, prendete carta e penna, oppure scrivete una email, e inviate la segnalazione al Comune competente per territorio. Tutti insieme riusciremo a vincere questa dura battaglia in modo da lasciare ai nostri ragazzi un mondo migliore“. Un amante della natura