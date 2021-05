Si può nuovamente utilizzare il vetro nei locali pubblici di Gavi. Lo prevede l’ordinanza firmata dal sindaco, Carlo Massa, nei giorni scorsi. Dopo la rissa dell’8 maggio scorso, con l’intervento di numerose pattuglie dei carabinieri, il primo cittadino aveva imposto il divieto di vendere bevande in vetro: come aveva ricordato nella prima ordinanza e ora anche nella seconda, durante la rissa sarebbero state utilizzate delle bottiglie come arma. Tesi contestata da diverse persone che hanno assistito all’episodio, avvenuto in piazza verso le 22, al momento del coprifuoco, poi posticipato alle 23. Alla fine, i carabinieri hanno denunciato per rissa tre ragazzi. Nel successivo fine settimana la presenza dei carabinieri in paese e il provvedimento sindacale hanno scongiurato il ripetersi di altri atti di violenza. Da ieri, 21 maggio, il nuovo provvedimento autorizza la vendita di bevande in bottiglie o bicchieri di vetro che possono però essere consumate solo all’interno dei locali o nei dehor. Resta il divieto di portarle con sé o consumarle in luogo pubblico. L’ordinanza, come la precedente, è stata concordata con i carabinieri ed è in vigore dalle 20 alle 6 di ogni giorno.