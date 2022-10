Paesaggi da favola, una piacevole passeggiata, due comuni, una app e i cartelli parlanti del Distretto del Novese, da inaugurare. Sono questi i principali elementi che hanno spinto i sindaci di Mornese e di Casaleggio Boiro ad organizzare, per oggi, sabato 29 ottobre, un’inaugurazione a staffetta da Mornese a Casaleggio Boiro. “Da anni l’amministrazione comunale di Mornese si sta impegnando nella promozione turistica del paese e di tutta la zona, come è da esempio l’installazione della Big Bench, avvenuta nel 2020, un punto di attrazione in più, che sta portando ad ottimi risultati, anche in termini di microeconomia locale. Ci auguriamo, anzi, siamo sicuri, che anche i nuovi cartelli parlanti (che coronano un ampio e capillare lavoro di cartellonistica per monumenti realizzato proprio in questi anni e già tradotto in cinque lingue) saranno di richiamo in un’ottica di incremento delle visite sul territorio e di maggiore visibilità turistico-ricettiva”, ha commentato il sindaco di Mornese, Simone Pestarino. “I cartelli parlanti sono senza dubbio un’ottima opportunità per fare conoscere il nostro territorio, la storia del Castello di Casaleggio Boiro, la chiesa parrocchiale e il prezioso dipinto in essa custodito, e fresco di restauro, del pittore Lorenzo De Ferrari ai turisti, stranieri e non, sempre più attratti da queste zone”, ha proseguito il vicesindaco di Casaleggio Boiro Gian Paolo Guiglia.

In totale, nei due comuni, saranno installati sette cartelli in corrispondenza di altrettanti tesori da scoprire (mappati anche nella app Visit Distretto del Novese), ma simbolicamente ogni comune ne inaugurerà rispettivamente uno, iniziando dalla panchina gigante di Mornese, alle 10 di oggi. Per raggiungere il sito, si consiglia di parcheggiare presso il piazzale A. Doria e poi di procedere a piedi per una prima passeggiata di circa 30 minuti. Qui, ad accogliere i visitatori i due Sindaci che inaugureranno il circuito dei cartelli parlanti di Mornese. Una seconda passeggiata attraverso l’area protetta (in circa 40 minuti) condurrà al Castello di Casaleggio Boiro noto come Castello dell’innominato. Qui si procederà all’inaugurazione del circuito dei “cartelli parlanti” di Casaleggio Boiro. A seguire, grazie alla disponibilità dei proprietari del castello e del parroco, si potrà visitare eccezionalmente la chiesa di San Leone. Terminata la visita, con una passeggiata di un’oretta si potrà raggiugere nuovamente il parcheggio di Mornese e da li andare a trovare gli altri luoghi collegati ai cartelli parlanti. Il progetto della APP VisitDN con i suoi cartelli parlanti, prevede una rete di segnaletica turistica interattiva con codici Qr-Code, per dare informazioni on demand a chiunque le richieda, un info point sempre attivo, 24 ore su 24,7 giorni su 7, disponibile in italiano e inglese, un supporto inclusivo e omogeneo per i 34 comuni del Distretto del Novese. Per saperne di più sulla APP https://www.distrettonovese.it/a-tavola-con-visit-distretto-del- novese/