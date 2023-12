Il Concerto di Capodanno al Teatro Romualdo Marenco.

S’intitola “Virtuosismo”, la terza edizione del Concerto di Capodanno che si svolgerà lunedì 1° gennaio 2024 alle 21, al Teatro Romualdo Marenco di Novi Ligure.

Il concerto sarà eseguito dall’Orchestra Classica di Alessandria, presenti in formazione di trentaquattro musicisti diretti dal Maestro Andrea Oddone, con la partecipazione straordinaria del giovane violinista slovacco Teo Gertler. considerato tra i più promettenti talenti della scena mondiale.

Il programma prevede il Concerto per violino e orchestra n.1 op.6 di Nicolò Paganini, seguono due composizioni di Émile Waldteufel, sopranominato lo “Strauss di Parigi”, autore di celebri valzer come Les Patineurs, valzer op.183 e Espana, valzer op.58. che saranno eseguiti nella seconda parte del concerto.

In chiusura, di Darius Milhaud sarà eseguito “Le boeuf sur le toit”, brano che racchiude un mondo politonale di ritmi e melodie sudamericane ed in special modo brasiliane. Composto in origine per un film di Chaplin e successivamente realizzata come musica per un balletto pantomima.

Il concerto è organizzato dalla Fondazione Teatro Marenco in collaborazione con il Comune di Novi Ligure, la Fondazione Passadore 1888, la Fondazione CRT di Torino e Alba Music Festival.

Per prenotazioni vendita online Vivaticket. Info: [email protected] – www.teatroromualdomarenco.it