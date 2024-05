Novi festeggia il 1°Maggio con il pensiero rivolto ai caduti sul lavoro e con un concerto.

AGGIORNAMENTO.

Secondo le previsioni meteo, domani, mercoledì 1°maggio pioverà, ecco che la Festa dei lavoratori subisce modifiche anche nella parte istituzionale. Il previsto corteo per le vie cittadine è stato annullato, sarà invece deposta ale 10.45 la corona di fiori in memoria delle vittime del lavoro al Monumento situato nei giardini pubblici. Al termine, sotto il porticato del Paalazzo di Vetro di via Garibaldi si svolgerà il previsto saluto del sindaco Rocchino Muliere e gli interventi dei rappresentanti delle tre Organizzazioni sindacali, Cgil, Cisl e Uil, e della Rsu del’ex Ilva.

A pochi giorni dalla 21°esima edizione della Giornata mondiale per la Sicurezza sul lavoro, che si è celebrata il 28 aprile, arriva il 1° Maggio, “Festa dei Lavoratori”. Una festa che anche quest’anno è costretta a fare i conti con la disoccupazione, in particolare quella giovanile che, nell’ultimo anno è salita al 21.8%, ma soprattutto con le vittime del lavoro che, secondo l’ultima rilevazione provvisoria dell’Inail, conta in media ogni giorno la morte di tre lavoratori/lavoratrici e un numero altissimo di infortuni non letali.

Come anticipato il Concerto si svolgerà sabato 4 maggio in Piazza Indipendenza.

Come di consueto anche Novi Ligure parteciperà alla “Festa dei lavoratori” ricordando le morti bianche. A giornata inizierà alle 10 del mattino nell’ex Piazza della Stazione, ora piazza falcone e Borsellino, da qui partirà il corteo che si snoderà per le vie cittadine fino a raggiungere il monumento ai Caduti sul lavoro, eretto nei giardini pubblici dove, alle 11 sarà deposta una corona di fiori.

Dopo il saluto del Sindaco, Rocchino Muliere, sono previsti gli interventi in rappresentanza delle tre Organizzazioni Sindacali (CGIL, CISL e UIL) e della Rsu dell’ex Ilva. Alla giornata parteciperà il Corpo Musicale “Romualdo Marenco” di Novi Ligure.

Inoltre, in piazza Indipendenza si terrà il concerto del primo maggio organizzato in collaborazione con l’associazione “Fantomatica”. Dalle 19 si esibiranno i “Why Factor”, trio acustico dalle sonorità soul, blues e pop, e la big band “A9+”, che proporrà brani originali e standard jazz. Oltre alla musica, anche lo street food e la birra artigianale con Buonovero e St. George Pub.

In caso di maltempo l’evento musicale sarà rimandato a sabato 4 maggio.