Come annunciato, il Forte di Gavi riapre oggi, venerdì 3 luglio, dopo il periodo di lockdown. Sono state definite le modalità per accedere in sicurezza alla fortezza da parte dei visitatori e fino all’ultimo la Direzione regionale dei Musei del Piemonte ha temuto di dover rinviare la riapertura “L’esigenza di garantire la sicurezza dei visitatori – spiegano da Torino – ha indotto a definire nuove modalità di visita, oltreché a rimodulare giorni e orari di apertura. In questo periodo di transizione, dal post lockdown alla ripresa della socialità negli spazi pubblici, si è scelto di privilegiare per lo più la seconda parte della settimana e in particolare il weekend. La priorità di mantenere le distanze interpersonali è all’origine della strategia adottata, con ingressi contingentati in piccoli gruppi e obbligo di prenotazione. Inoltre in tutte le sedi museali i visitatori sono tenuti a indossare la mascherina e a sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea tramite termoscanner, mentre al fine di evitare assembramenti sono state predisposte apposite indicazioni segnaletiche che scandiscono gli spazi di movimento per raggiungere le biglietterie e procedere alla visita”. “In questo frangente del tutto inatteso è stato necessario delineare un nuovo modello organizzativo – spiega la direttrice Enrica Pagella – che deve contemperare i vincoli della sicurezza collettiva con le peculiarità dell’esperienza museale.

Per questo abbiamo preferito sperimentare una formula incentrata soprattutto su quella parte della settimana che per la grande maggioranza del pubblico coincide con il tempo libero. Oltretutto il patrimonio in nostra consegna comprende siti museali che offrono l’occasione per gradevoli gite fuori porta, come ad esempio il Castello di Agliè, l’Abbazia di Vezzolano, il Castello di Racconigi, il Castello di Serralunga d’Alba e il Forte di Gavi. L’opportunità – conclude la direttrice – di ammirare architetture singolari, ambienti meravigliosi, arredi e apparati decorativi sfarzosi è completata poi dalla dimensione green e, al contempo, en plein air di giardini e parchi storici, nonché di viste emozionanti sul nostro paesaggio, come accade a Gavi e a Serralunga. Una magnifica cornice di giardini, giochi d’acqua e fontane non manca neppure in una sede urbana come Villa della Regina, raggiungibile facilmente a piedi dal centro di Torino”. Ecco gli orari di apertura del Forte: giovedì e venerdì dalle 9,30 alle 17,30; aperto di domenica secondo il seguente calendario: luglio 5, 19, 26; agosto – 2, 16, 30; settembre – 6, 20; ottobre – 4, 18; novembre – 1, 15, 29; dicembre – 6, 20; aperto di mercoledì secondo il seguente calendario: luglio – 8; agosto – 5, 19; settembre – 9, 23; ottobre – 7, 21; novembre – 4, 18; dicembre – 23; aperto martedì 8 dicembre; visite accompagnate in gruppo. Biglietti: intero 5 euro; ridotto 2 euro dai 18 ai 25 anni. Info: [email protected]; tel. 0143 643554.