Il Governo stanzia 10 milioni di euro per i Comuni dell’Alessandrino

“Sono in arrivo nei 188 comuni della provincia di Alessandria circa 10 milioni di euro di contributi a fondo perduto, erogati dal Governo Conte”. A comunicarlo Federico Fornaro, capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera dei Deputati, che spiega: “Con decreto del Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, del 14 gennaio 2020, infatti, è stata disposta l’assegnazione del fondo di 22,5 milioni di euro per l’anno 2020 a tutti i 1.940 comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti“.

Il contributo, pari a 11.597,20 di euro per ciascun ente locale, è destinato al potenziamento degli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e all’abbattimento delle barriere architettoniche.

“Il Governo – prosegue Fornaro – ha provveduto a ripartire a tutti i comuni, per il 2020, l’importo complessivo di 500 milioni di euro, sulla base delle quote stabilite, per sette fasce di popolazione, dalla legge di bilancio 2020”.

Ecco gli importi : per Comuni fino a 5.000 abitanti: contributo di 50.000 euro; comuni tra 5.000 e 10.000 abitanti: 70.000 euro; comuni tra 10.000 e 20.000 abitanti: 90.000 euro; comuni tra 20.000 e 50.000 abitanti: 130.000 euro; comuni tra 50.000 e 100.000 abitanti: 170.000 euro

“È un importante e tangibile segno di attenzione del Governo , – conclude Fornaro – in particolare per i nostri piccoli comuni, presidio insostituibile sul territorio e anche di democrazia”.