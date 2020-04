Servono altri soldi per i lavori di ammodernamento del palazzetto dello sport di Serravalle Scrivia. L’edificio, denominato PalaPatri, dallo scorso autunno è oggetto di un intervento di ampliamento che porterà ad avere un campo da pallacanestro a norma per il Basket Club Serravalle. L’iter per arrivare al progetto definitivo e ai lavori è stato lungo, essendo partito più di dieci anni fa. Lo scorso anno, grazie a un mutuo che il Comune ha acceso presso l’Istituto per il credito sportivo, il cantiere è stato avviato prevedendo una spesa di 648 mila euro. I lavori sono stati assegnati all’impresa Prunotto di Grinzane Cavour (Cuneo).

Il mese scorso è però emerso che servono ulteriori 46 mila euro, oltre all’Iva. Il direttore dei lavori, come si legge nella delibera della giunta comunale che ha approvato la variante, ha infatti “evidenziato la necessità di provvedere ad alcune varianti al progetto, prevalentemente imputabili a differenze riscontrate a livello strutturale e di fondazioni rispetto a quanto indicato nei documenti di progetto originali dell’epoca di costruzione del palazzetto” La sagoma del palazzetto deve essere modificata demolendo l’ala laterale più bassa per poi ampliare il campo da basket. I circa 50 mila euro ulteriori verranno ricavati dal ribasso d’asta.