Il premio “Esplorare Gavi – Immagini d’autore dal Piemonte

Sono iniziate ieri, 18 maggio, le iscrizioni alla prima edizione di “Esplorare Gavi – Immagini d’Autore dal Piemonte“, il premio fotografico promosso dal Consorzio Tutela del Gavi, riservato ai fotografi professionisti e agli artisti della fotografia.

Il progetto vincitore sarà esposto al MIA Fair (quest’anno in programma dal 7 al 10 ottobre) e l’Autore degli scatti si aggiudicherà l’incarico di realizzare, nella primavera-estate 2022, un servizio fotografico nel territorio del Gavi, oltre al rimborso delle spese di viaggio e permanenza.

Il primo appuntamento per i fotografi professionisti e gli artisti fotografi interessati è stato il webinar di presentazione del Premio del 18 maggio (per vedere il webinar: https://us02web.zoom.us/rec/share/ayKLc7HOk3cjD_rfQSXNEY7mhlzB_wXDGD2aOiBo6vBQLzBjBWs4JjcU4KYtMvUL.Iz1D4ekebxMawdmY [Codice per l’accesso: jL+4vkH&]

C’è tempo fino al 31 agosto per presentare un progetto, composto da 5 a 10 immagini, che racconti il variegato paesaggio del Gavi – terra di confine tra Piemonte e Liguria ricca di bellezze paesaggistiche, architettoniche ed umane – i suoi caratteri distintivi, i suoi landmark, i suoi protagonisti nonché le diverse esperienze che si possono vivere in questo splendido luogo.

Le modalità narrative considerate sono la fotografia di Paesaggio, la fotografia Still-life e la Ritrattistica che, combinate tra loro attraverso il filtro artistico e culturale dell’autore, diano vita ad un progetto di narrazione unitario.

“Crediamo molto in questo progetto – spiega Maurizio Montobbio, Presidente del Consorzio Tutela del Gavi. Pensiamo che lo sguardo dell’artista, unito alla sua competenza tecnica e alla sua sensibilità, possa davvero catturare le emozioni che il nostro territorio sa trasmettere e che, così immersi in una dimensione di “normalità” quotidiana, probabilmente noi stessi non cogliamo appieno. Siamo curiosi di vedere il nostro territorio con occhi nuovi“. I lavori saranno selezionati da una giuria composta da: Fabio Castelli – Fondatore e co-Direttore MIA Fair, Roberto Mutti – Curatore d’arte, Denis Curti – Curatore d’arte, Antonio Carloni – Direttore di Cortona On The Move, Maddalena Fossati – Direttrice Condé Nast Traveller Italia e de Cucina Italiana, Massimiliano Tonelli – Direttore di Artribune e Maurizio Montobbio – Presidente Consorzio Tutela del Gavi.

Il vincitore sarà annunciato il 15 settembre 2021.

Esplorare Gavi è organizzato in collaborazione con il MIA – Milan Image Art Fair con i patrocini di ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo e del GAI-Giovani Artisti Italiani e le partnership di AFIP – Ass.ne Fotografi Professionisti e TAU Visual – Ass.ne Nazionale Fotografi Professionisti.

Info e modalità di partecipazione: www.consorziogavi.com/esplorare-gavi/