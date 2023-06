Il principe Alberto di Monaco in visita nell’alessandrino.

Una visita regale, nel territorio del Basso Piemonte. Oggi, martedì 27 giugno, il principe Alberto di Monaco si è recato con la sua delegazione monegasca a Rocca Grimalda, dove ha inaugurato la targa sulle mura del Castello. Dopo un passaggio alla chiesa di Santa Limbania si è soffermato sul Belvedere.

Al principe è stata conferita la cittadinanza onoraria.

“Ho voluto fare questa visita, – ha detto Alberto di Monaco- che ricorderò con molta emozione e piacere, per scoprire i i tesori e la ricerca dell’eccellenza. Tornerò con la mia famiglia. Come presidente della Federazione dei Siti Storici, vi invito per un altro incontro nella piazza del Palazzo di Monaco. Il Belvedere è stupendo. Così come i vini”

Nel pomeriggio si è trasferito a Carrosio qui ha visitato i siti storici del paese dell’Alta Vallemme e il Municipio dove gli è stata dedicata una targa in ricordo della visita.

Ha poi incontrato i bambini del Carrosio Calcio e, come a Rocca Grimalda ha stretto la mano a tutti presenti.