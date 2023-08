 Il sabato nei villaggi…

Eventi in Val Borbera, Val Curone e Vallemme

Val Borbera.

Il primo evento che segnaliamo si svolge al Parco Mongardino, sabato 12 agosto dalle 10 alle 13 dove Davide Cali, scrittore e fumettista di fama internazionale, terrà un workshop di scrittura creativa dedicato agli adulti, che potranno cimentarsi nella scrittura di storie inedite dedicate al mondo dell’infanzia. Per info e prenotazioni 328 0013153.

Al Mulino di Pravaglione, frazione di Mongiardino Ligure, si terrà l’ultimo appuntamento estivo del Sarvego Festival. Dalle 16 letture immaginifiche e un super laboratorio creativo ispirati a “Ehi laggiù, basta così”, volume che racconta di un’isola abitata da strane creature che rischiano di vedersi sommersi da una miriade di oggetti più o meno bizzarri… con Davide Cali e Giulietta Pastorino. A seguire, dalle 18 l’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Appennino Piemontese propone un’attività didattico-scientifica dedicata all’acqua come sorgente di vita con un approfondimento sugli anfibi e sui rettili del Parco Naturale dell’Alta Val Borbera, animali importantissimi per lo studio della biodiversità e la valutazione dello stato di salute dell’ambiente. Per info [email protected]

Il Museo della Resistenza e della Vita Sociale in Val Borbera, propone “Appuntamento con la storia”, la rassegna di incontri dedicata al tema della storia, al suo rapporto con il presente e alla sua narrazione. Alle 17.30 nella sede museale di Palazzo Spinola a Rocchetta Ligure, “Fare storia del movimento partigiano: fonti scritte e orali nel levante della sesta zona”, con Giorgio “Getto” Viarengo.

La serata di sabato 12 agosto offre tante alternative. Iniziando dalla Bassa Valle a Vignole Borbera si svolgerà MeGaLo, il Mercato Enogastronomico Locale. Sarà una serata all’insegna dello street food, con tante tipicità gastronomiche locali, cantine del territorio dove assaporare vini e birre del territorio. Tutto accompagnato dalla musica live.. Come nelle precedenti edizioni l’evento si svolgerà in Piazza San Lorenzo, a partire dalle 19.

A Cabella Ligure alle 21 al Palavittoria la Corale Alta Val Borbera propone il concerto diretto da Luigina Palla “in tu destende i drappi” eseguito da Paolo Chiarella alla fisarmonica, Stefano Bruno alle percussioni e con la partecipazione di Irene Bravin al violino.

Val Curone.

La pro loco di Caldirola propone sabato 12 agosto dalle 19.30, la “Festa del Brö ‘d Carvo’, tradotto significa brodo di carnevale ed è una zuppa che a Caldirola cucinano fin dall’800, veniva preparata davanti alla chiesa nel periodo di Carnevale ma nel corso degli anni il luogo di preparazione è più volte cambiato. Ogni famiglia donava parte degli ingredienti necessari ma la ricetta è sempre stata rigorosamente segreta e custodita di volta in volta da alcuni depositari (oggi ne sono rimasti due). Dalla fine degli anni Novanta il Brö ‘d Carvò viene cucinato il secondo sabato di agosto durante la cena itinerante organizzata per la festa del paese, in uno dei vicoli del centro storico. Un piatto legato indissolubilmente al territorio cucinato rigorosamente una sola volta l’anno.

Inoltre, dalle 21.30 cocktail party in piazzetta con mercatino di espositori locali, le musiche tradizionali eseguite da Matapuexi, un suggestivo spettacolo di fuoco con Egofuèke e tutta l’energia di Dona Rock.

Vallemme

Inizia sabato a Voltaggio la tradizionale Sagra degli Gnocchi al Pesto che si protrarrà nei giorni dal 12 al 15 Agosto nella la zona del campo sportivo a Voltaggio . Non solo gnocchi, per e cene si potrà scegliere tra: Risotto al Gavi – Ravioli – Taglierini ai Funghi – Arrosto – Hamburger – Trippa – Salamini alla Piastra – Wurstel – Dolci – Vino. Tutte le serate saranno accompagnate dalla musica.La festa è organizzata dal Circolo ricreativo Endas e dalla Pro Loco.

Prosegue a Mantovana comune di Predosa la quarantaseiesima edizione della Fiera del Bollito misto accompagnato da classico “bagnetto”. Fino al 16 agosto, dalle 19 alle 23, anche in caso di maltempo è attiva la ristorazione, grazie allo stand al coperto. Tutte le sere danze con musica live.