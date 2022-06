Il Soccorso Alpino a Rocchetta per salvare due escursionisti sulla Ripa.

E’ dovuto intervenire il Soccorso Alpino per aiutare due escursionisti in grosse difficoltà lungo il sentieri della Ripa, a Rocchetta Ligure. È successo ieri, 5 giugno. Una coppia di 29 e 30 anni residenti nel casalese stava percorrendo il sentiero 269 da Rocchetta Ligure al costone della Ripa. Un percorso non facile, essendo classificato con difficoltà EE – escursionisti esperti. In alcuni tratti ci sono infatti cavi di acciaio di sicurezza. Lungo il ritorno, in discesa, la donna si è trovata in difficoltà, per cui la coppia ha deciso di chiamare i soccorsi. Il personale del Soccorso Alpino ha aiutato le due persone ad arrivare in un’area dove sono state recuperate dall’elicottero dell’elisoccorso 118 partito da Cuneo Levaldigi. I due sono stati portati poi a Rocchetta Ligure, entrambi incolumi.