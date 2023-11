“Il talismano della felicità”. Lo spettacolo tra teatro e cucina.

Il talismano della felicità è il titolo dello spettacolo che andrà in scena domenica 12 novembre al Circolo Don Giovanni Pertica di Gavi.

La piece del Collettivo Lunazione, inserita nella Stagione 2023-24 del Teatro della Juta è stata premiata come Spettacolo vincitore Play with food 2020 in collaborazione con Torino Fringe Festival e Crack rivista.

Sul palco Martina Di Leva e Cecilia Lupoli in due fulminanti monologhi al femminile in cui il cibo è protagonista di vicende spiazzanti e grottesche: ne L’arrosto una donna legata alla sedia instaura un irresistibile dialogo dal sapore beckettiano con il suo aguzzino, mentre in Arcano a parlare è la celeberrima assassina Leonarda Cianculli, che ci conduce negli inquietanti meandri della sua macabra vicenda.

In scena si vuole rivivere la catarsi che porta con sé l’atto del mangiare/cucinare in un ambiente universale come appunto la cucina. Il pubblico è l’invitato speciale, che condivide con le cuoche- attrici palcoscenico e portate, pensieri e fatiche di due vite arrivate al limite della sopportazione. La preparazione del pasto diventa quindi il momento di confessione di un peccato grave – parliamo di due assassine – ma altrettanto necessario per le protagoniste che si illudono di trovare la loro felicità.

I due monologhi confluiscono in un atto unico, il cui trait d’union è una radio che autonomamente decide cosa fare ascoltare e perché. Un podcast? Un programma di cucina? O il flusso di pensieri delle protagoniste che, misteriosamente, questa radio riesce a captare e trasmettere?

Ad ogni spettatore sarà data una cuffia wireless, biglietto di sola andata per questo viaggio immersivo e sensoriale.

E al termine del viaggio si consumerà insieme, in sala, il pasto cucinato dalle due “attrici-cuoche” assassine.

Sono previste due repliche, una alle 18.30 e una alle 21. E’ necessaria la prenotazione e comunicare agli organizzatori eventuali allergie alimentari.

Progetto e regia: Martina Di Leva & Cecilia Lupoli; Attrici-cuoche: Martina Di Leva & Cecilia Lupoli. Testi: Arcano I di Iwan Paolini & L’Arrosto di Alberto Milazzo

Punti vendita: Il Giardino delle Idee, Via Libarna 132 Arquata Scrivia; Libreria Aut, Via Mameli 9 Gavi – On linesu Dyticket.it al link: https://www.diyticket.it/festivals/471/10-stagione-teatrale-2023-2024

Per info, prenotazioni, abbonamenti e carnet: mob. 345.0604219 www.teatrodellajuta.it

[email protected]; www.accademiadellajuta.it