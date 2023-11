Dopo quattro anni tornano in vendita i Torroncini Pernigotti. Una buona notizia a cinque anni esatti dall’annuncio della chiusura della fabbrica, diffuso il 6 novembre 2018 dalla proprietà turca. L’azienda di Novi Ligure, da un anno proprietà degli americani della Jp Morgan, continua nella sua fase di rilancio avviata anche grazie all’intervento dello Stato attraverso Invitalia, che ha acquisito parte delle quote societarie proprio allo scopo di contribuire alla ripartenza dell’attività dopo anni di crisi. I torroncini saranno presentati alla prossima Festa del Torrone di Cremona, alla quale Pernigotti parteciperà per la prima volta dall’11 al 19 novembre. “Negli ultimi mesi – spiega l’azienda -, Pernigotti ha avviato un importante progetto di rilancio, che ha visto il rinnovo del logo, delle ricette (utilizzando solo nocciole italiane nel cioccolato gianduia) e anche delle confezioni dei prodotti”. “Siamo davvero entusiasti di partecipare, per la prima volta in assoluto, a questa grande festa a Cremona”, ha dichiarato Gianluca Cazzulo, direttore vendite di Pernigotti e Walcor, “che è attesa ogni anno da tutti i golosi del torrone e dagli amanti delle tradizioni dolciarie italiane. Nel nostro stand offriremo il meglio della nostra produzione e anche tante novità”. Tra i prodotti che saranno presentati da Pernigotti ci saranno innanzitutto i Torroni classici e ricoperti di cioccolato. Ci saranno poi, come si diceva, i Torroncini Pernigotti, assenti dai punti vendita da ben quattro anni, che saranno disponibili in tre versioni. Immancabili pure gli altri prodotti Pernigotti, come gli iconici Gianduiotti e Cremini, le stecche di cioccolato Pepitas, il Nocciolato e le Creme spalmabili alla gianduia.