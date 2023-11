Dopo vari rinvii, l’8 gennaio 2024 riaprirà la linea ferroviaria tra Novi Ligure e Tortona, chiusa dal 2017 a causa dei lavori del Terzo valico. La notizia arriva dall’Associazione Pendolari Novesi (Apn) dopo la riunione tra la Regione Lombardia e i comitati dei pendolari. “Per quanto riguarda le novità sulla circolazione che riguardano la nostra tratta, ovvero la Novi Ligure – Tortona – Voghera – Pavia – Milano – dice Andrea Pernigotti, presidente dell’Apn -, la vera novità di rilievo è che a partire da venerdì 22 dicembre terminano i lavori sul nodo di Tortona e riapre passante la linea Novi Ligure – Tortona. Regione Lombardia ha già dato istruzione a Trenord di iniziare i corsi di addestramento per i conducenti per i nuovi elettrotreni tipo Caravaggio. Il servizio su ferro fra Novi Ligure e Milano riprenderà, dopo sei anni e mezzo, lunedì 8 gennaio 2024 con tre coppie (mattina / sera). Indicativamente i treni saranno, da Novi, 6:20, 6:38 e 7:40, e potrebbero riprendere la vecchia numerazione 2160, 2162 e 2164 in luogo di quella attuale (3006, 3008 e 2360) ma dipende da RFI che assegna i numeri alle tracce. Per il ritorno, i treni 3005 da Milano Porta Garibaldi e 3007 e 2339 da Milano Centrale proseguiranno semplicemente per Novi (il 3007 raggiungerà poi Arquata) e potrebbero anch’essi cambiare numerazione”. Durante la riunione votati i cinque rappresentanti dei viaggiatori alla conferenza regionale del trasporto pubblico: Franco Aggio (presidente dell’associazione MI.MO.AL.); Francesco Ninno (portavoce del comitato pendolari del Meratese (Monza Brianza)); Manuel Carati (portavoce del comitato pendolari di Gallarate / Busto A. / Legnano); Andrea Mazzuccotelli (portavoce del comitato pendolari nodo di Saronno); Giorgio Dahò (portavoce del comitato pendolari Lecco – Milano).