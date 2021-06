Circa 200 posti auto previsti nel nuovo parcheggio che sorgerà nell’ex campo da calcio dell’Atletica, in via Bosio. Il Consiglio comunale, nella seduta di lunedì 31 maggio, ha votato all’unanimità dei presenti l’acquisto del terreno per 45 mila euro, come annunciato. Il campo è chiuso e abbandonato da decenni e per tanti anni è stato l’unico spazio per i giovani dove poter giocare a calcio. La destinazione d’uso da tempo era stata cambiata dal Comune in area a parcheggio ma finora nessuna amministrazione comunale aveva proceduto con l’acquisizione. Con questo atto il Comune intende cercare di risolvere l’annoso problema dei parcheggi a Gavi, finora mai realmente affrontato, a parte numerosi annunci e progetti poi non concretizzati, come nel caso dell’ex Cit di via Roma.

“L’area di via Bosio – ha detto il vicesindaco, Valerio Alfonso – sarà un parcheggio di facile accesso, vicino al centro storico e utile sia per la piscina sia per la Cri”. Il capogruppo di maggioranza, Gianluca Griffò ha ricordato che “sia per il capannone per i mezzi comunali sia per quest’ultimo acquisto il Comune ha speso soldi dell’avanzo di amministrazione, senza accendere mutui. Ricordo che altri, per un’area di 307 metri in via Bertelli, hanno fatto spendere ai gaviesi ben 23 mila euro”. Il riferimento è all’area tra i palazzi che doveva servire ad ampliare il viale di via Bertelli, opera mai realizzata. L’opposizione non ha preso parte alla seduta.