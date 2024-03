La Peste suina arriva fino alla provincia di La Spezia e il governo nomina tre sub commissari per cercare di frenare la diffusione del virus. L’ultimo aggiornamento dell’Istituto zooprofilattico di Torino parla infatti di un cinghiale ucciso dalla Psa trovato a Varese Ligure, nella provincia spezzina, al confine con l’Emilia Romagna. In quest’ultima regione, tra l’altro, era già stato scoperto un caso positivo in provincia di Parma, pericolosamente vicino agli allevamenti suini emiliani. La zona infetta dalla Psa comprende ormai un’area enorme, dall’Astigiano fino alla parte più settentrionale della Toscana, per questo, secondo gli esperti nominati dal ministero della Salute, l’eradicazione del virus è quasi impossibile. Il governo ha quindi deciso di affiancare tre sub commissari al commissario per l’emergenza Psa, Vincenzo Caputo. Sono Simone Siena, al quale spetta il confronto con le associazioni di categoria delle imprese di distribuzione e di vendita di carni; Mario Chiari, delegato al coordinamento dei servizi veterinari delle Asl; e Giovanni Filippini, che dovrà verificare la regolarità delle procedure di abbattimento e smaltimento delle carcasse dei suini. I casi di Psa, dopo gli ultimi 19 casi scoperti entro il 17 marzo, ammontano a 1.376, di cui 741 in Liguria e 635 in Piemonte.