Sono tutte salve le sei famiglie evacuate dal palazzo Principessa Gavia, in via Roma, a Gavi, dove nella serata di ieri, 4 dicembre, intorno alle 22, ha preso fuoco il tetto, coinvolgendo alcuni alloggi dell’ultimo piano. Nell’edificio, costruito una decina di anni fa al posto dell’ex garage del Cit, si trovano anche l’ambulatorio medico, un dentista e un supermercato. Da accertare le cause dell’incendio. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri, oltre al sindaco, Carlo Massa.