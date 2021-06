“In un istante”, il nuovo singolo del gaviese Pietro Gandetto

Dopo il successo ottenuto con “Lisbona”, il 25 giugno Pietro Gandetto ha pubblicato un nuovo singolo, “In un istante”. Per la seconda estate, il cantante dimostra la sua versatilità artistica e interpretativa inserendosi a pieno titolo fra il novero dei tormentoni estivi, con un pezzo fresco e orecchiabile che fa venire voglia di ballare. “In un istante”, scritto dallo stesso Gandetto con Antonio Condello (anche arrangiatore del brano), è un invito a partire alla ricerca di una spensierata evasione. Un viaggio inteso non come semplice vacanza, ma come esperienza di vita. Un brano che invita a spogliarsi di tutto e a eliminare il superfluo, “butto le cose che non metto, le tue menate non le accetto”. Testo, visionario, che sottolinea l’importanza di avere “una passione” e lasciarsi andare “al proprio destino” senza menefreghismo, ma con la leggerezza di chi plana sulle cose dall’alto.

Ritornello killer che, nella sua semplicità, entra in testa e non ci esce più. Ingredienti perfetti per un brano di successo che, uniti alla profondità e al velato graffio della voce di Pietro Gandetto, creano un unicum nel panorama cantautorale italiano. “In un istante” è il quinto singolo di Pietro Gandetto, un autore e interprete capace di attraversare generi musicali differenti senza mai rinunciare a un’identità cantautorale unica, frutto di ricche esperienze musicali. Tra ritmo, sottili allusioni e spessore interpretativo, “In un istante” traghetta l’ascoltatore in un’atmosfera sospesa, quella estiva, che ogni anno si ripete ma che solo la musica di autori come Pietro Gandetto sanno davvero esprimere. Ascolta su spotify: https://open.spotify.com/artist/46j6gQPG6lZizuvRouA9Fy