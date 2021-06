Borghetto Borbera dedica il nuovo Centro sportivo all’ex sindaco Giuseppe Bottaro

“Lo sport genera sana competizione, fa superare l’aggressività ed esprime sentimenti come gioia, divertimento, rispetto e sacrificio; questi sono i miracoli che lo sport sa ripetere da millenni: lo sport unisce, non divide.” Con queste parole il sindaco di Borghetto Borbera Enrico Bussalino, ieri pomeriggio, dopo i saluti ai presenti, ha iniziato il suo discorso inaugurale del Centro sportivo comunale, che l’amministrazione ha stabilito intitolare a Giuseppe Bottaro, sindaco socialista dal 1975 al 1990 che, nel corso dei suoi mandati ha realizzato proprio lo stesso centro sportivo che oggi è stato ampliato e ristrutturato.

“Giuseppino, com’era chiamato dai suoi compaesani – prosegue Bussalino – è stato un grande sindaco che ha rivoluzionato il Comune, con grandi investimenti nel campo del sociale, dei lavori pubblici e dell’educazione. Per me Bottaro è un esempio da seguire, vero amministratore della cosa pubblica a cui mi ispiro nelle funzioni di Sindaco.

Questa intitolazione vuole essere il riconoscimento della cittadinanza verso una persona, Giuseppino, che si è sempre prodigata instancabilmente per il bene dei giovani e degli anziani; ed è per questo che abbiamo voluto ricordarlo vicino ad un suo grande amico, Don Pio Bruno, al quale è intitolato il nostro polo scolastico”.

Gli impianti sportivi ristrutturati comprendono: la palestra polivalente e relativi spogliatoi, il campo da pallavolo e calcetto in erba sintetica, il campo da basket e tennis e un’area esterna per attività a corpo libero.

L’amministrazione darà in gestione la struttura alla Pro Loco Comunale e manterrà la possibilità di utilizzo della palestra polivalente per le ore di attività motoria degli alunni della scuola, mentre le aree esterne potranno essere usate nel periodo estivo per l’istallazione dei giochi gonfiabili e per il cinema sotto le stelle.

Gli interventi sono stati realizzati in parte con cofinanziamento Regionale come la ristrutturazione del bar e la trasformazione del bocciodromo in palestra polivalente a cui si è aggiunto un mutuo agevolato dell’Istituto del Credito Sportivo.

Per la ristrutturazione totale degli impianti sportivi esterni e acquisizione delle aree per il nuovo campo da calcio a 11 regolamentare, l’amministrazione ha acceso un mutuo all’ Istituto del Credito Sportivo, così come per il completamento del campo a 11 regolamentare in erba sintetica i cui lavori sono in fase di completamento. Non è stato necessario accendere mutui per gli spogliatoi della palestra che sono stati realizzati con fondi propri dell’Amministrazione Comunale.

A causa della pandemia al taglio del nastro, come ha spiegato il sindaco, scusandosi, gli inviti sono stati limitati. Erano presenti tra gli altri, i familiari di Giuseppe Bottaro: la figlia Paola e i nipotini; il comandante dei Carabinieri Vittorio Lai, l’onorevole Riccardo Molinari, l’assessore regionale Vittoria Poggio e il parroco Don Fulvio Berti che ha impartito la benedizione al nuovo Centro Sportivo.