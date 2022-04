E’ fermo da circa un mese il cantiere della ex cava di via Bertelli, a Gavi. L’area, situata sotto la strada del Forte, non è mai stata riqualificata dai cavatori ed era stata acquistata dal Comune negli anni Ottanta. Nel 2018 l’amministrazione comunale ha ottenuto circa 300 mila euro dallo Stato nell’ambito del Terzo valico per realizzare un parcheggio da 100 posti auto. Da rifare il fondo e deve essere riqualificata anche l’area a ridosso delle case popolari. L’impresa appaltatrice, la Boggeri di Arquata Scrivia, ha avviato il cantiere da tempo ma da alcune settimane l’attività è ferma. “Il problema – spiega il vicesindaco, Valerio Alfonso -, come per tanti altri cantieri, riguarda il costo dei materiali, incrementato vertiginosamente a causa della guerra. Quando sono stati ordinati gli autobloccanti per la pavimentazione si è scoperto che il costo è salito di parecchio rispetto a quanto previsto e che c’è difficoltà nel reperirli. Ci stiamo confrontando con l’impresa, che ha avuto anche problema con il Covid fra i dipendenti. Il cantiere dovrebbe ripartire a breve”. Sarà aperto nei prossimi mesi anche il cantiere della rotonda presso il centro commerciale Il Forte e della pista ciclabile che collegherà quest’ultimo al convento di Valle, lungo la strada provinciale 161. Anche queste opere sono finanziate con i fondi del Terzo valico