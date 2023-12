La magia del Natale tra mercatini, spettacoli, concerti.

In questi giorni che precedono il Natale, il territorio propone tanti appuntamenti dove l’atmosfera si respira in ogni luogo. Ecco il calendario degli eventi.

Venerdì 15 dicembre

Iniziamo da Novi Ligure dove alle 17.30 al Museo dei Campionissimi si svolgerà un Flashmob musicale dell’Orchestra “Note di classe” (Istituto Comprensivo 2). Sempre il 15 dicembre ma alle 21 c’è la possibilità di scegliere tra il Concerto della Corale Novincanto alla Collegiata di Santa Maria Maggiore oppure al Teatro Giacometti dove si terrà lo spettacolo a sostegno di “Gaslininsieme”, Blues for children (tributo a Zucchero).

Il Rotary Club e i Rotaract Gavi Libarna organizza alle 21, il Concerto di Natale all’oratorio dei Rossi a Gavi. Offerta libera.

Natale Asburgico nella Biblioteca comunale di Serravalle Scrivia. Atmosfere e sensazioni di festa in un racconto dal cuore antico d’Europa, un evento di Patrizia Ferrando. Appuntamento alle 17.

Sabato 16 dicembre.

Natale in piazza a Grondona dal mattino fino alle 22, mercatino con esposizione di prodotti natalizi e artigianato locale. Degustazione del tipico maialetto al forno Di Cà di lemmi frittelle di mele, vin brulè, cioccolata e tisane calde crepes dolci e salate e molto ancora… Per gli appassionati d’arte, il Centro Culturale di Variana, propone nella Casa Comunale dalle 10 la mostra d’arte “Creatività e Mail Art”, allestita il 15-16 e 17 dicembre.

A Novi Ligure, dalle 17 alle 19, protagonisti saranno Federica Sassaroli, il Teatro del Rimbalzo e l’allegria di trampolieri e giocolieri, con i loro “Racconti di Natale”, una serie di spettacoli itineranti per le vie del centro. Alle 21, all’ Auditorium del Centro Culturale Capurro, Concerto di Natale della Corale Novese.

A Basaluzzo alle 21 la chiesa di Sant’Andrea ospiterà il grande. Concerto di Natale. Protagonisti il Coro Voci Bianche, il Coro Giovanile e gli Strumentisti dell’Accademia MusicArte, con la collaborazione di Nicolas Megna alla batteria e Daniele Zigrino alla tromba, tutti diretti da Raffaella Tassistro, che proporranno un viaggio tra le melodie natalizie di tutto il mondo.

Domenica 17 dicembre.

A Vignole Borbera, “Festa con Babbo natale” nell’edificio polifunzionale di via Roma. Dalle 11 apertura dei banchetti del Mercatino di Natale e dalle 12.30 pranzo a base di polenta al sugo o al gorgonzola, gnocco fritto con salumi, dalle 14.30 merenda con frittelle, crepes, vin brulè e cioccolata calda. Dalle 15 gli elfi insieme a Babbo Natale sveleranno i segreti per preparare simpatiche decorazioni natalizie.

A Vendersi, frazione di Albera Ligure, l’Associazione Paese degli Spaventapasseri propone dalle 15: “Letture di Natale in Biblioteca”. Per tutti, pandolce, coccolata calda e vin brulè in cucina con Babbo Natale.

A Cassano Spinola, dalle 10 del mattino e, per tutto il giorno, appuntamento a con il mercatino natalizio e la maratona musicale natalizia ma non mancherà anche lo street food e tanto divertimento.

A Novi Ligure alle 17.30 nella sala conferenze della Biblioteca Civica si svolgerà, nell’ambito della IX Edizione Settimane Musicali Internazionali 2023, il concerto del trio Maccarini – Paravagna – Faragli. Sempre domenica pomeriggio, in piazza Dellepiane, il “Pazzo show di Natale”, con spettacoli di bolle, magia, baby Christmas dance e tattoo a cura di Pazzanimazione.

Lunedì 18 dicembre.

Palazzo Spinola di Arquata Scrivia, la splendida dimora storica, sede degli uffici comunali, apre le sue porte per ospitare bambine e bambini al suo interno per alcune letture ad alta voce.

Alla bellezza delle storie narrate, si aggiunge altra bellezza: un luogo da favola per donare grandi emozioni. Appuntamento nell’atrio del Municipio alle 17.30.Prenotazione obbligatoria al 0143/600411.

Martedì 17 dicembre.

Un pomeriggio dedicato ai bambini, si svolgerà alle 17 in Biblioteca a Serravalle Scrivia. Titolo dell’incontro curato da Patrizia Ferrando, “Fantasie attorno al caminetto. Favole di un tempo lontano per non smettere di sognare gioia e pace a qualsiasi età”.