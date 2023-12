La piscina è chiusa da settembre: caldaia e sicurezza le cause

La piscina di Arquata Scrivia è chiusa da settembre e non c’è ancora una data sicura per la riapertura. L’impianto non ha attivato i corsi di nuoto nei mesi scorsi poiché il Comune, proprietario della struttura, ha dovuto cambiare la caldaia con una spesa di circa 100 mila euro ma successivamente, come spiega il vicesindaco, Paolo Spineto, il Servizio prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro (Spresal) dell’Asl Al ha sollevato un problema relativo al locale che ospita le pompe della piscina. In sostanza, l’ingresso del vano deve essere allargato per questioni di sicurezza e il Comune sta cercando la soluzione che possa soddisfare le richieste dello Spresal. La prossima settimana è previsto un incontro tra Comune, Spresal e Aquarium, gestore della piscina sin dalla sua apertura, nel 2013. I lavori dovrebbero iniziare fra non molto tempo. Sulla piscina è inoltre ancora in corso il contenzioso legale tra il Comune e l’impresa costruttrice, finito in Cassazione.