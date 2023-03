Riaprirà probabilmente fra un anno il bar pasticceria Traverso e ma a oggi si sa solo che riprenderà la produzione degli amaretti. L’attività potrebbe essere legata alla degustazione dei vini poiché il nuovo proprietario è Stefano Massone, produttore del Gavi docg titolare di un’azienda a Capriata d’Orba. Lo storico locale è chiuso da gennaio 2022: i fratelli Andrea e Alessandra Traverso, dopo la morte della loro madre, Annita, titolare dell’attività, avevano deciso di cedere il locale diventato famoso soprattutto per gli amaretti prodotti dalla fine del Settecento. La pasticceria, un tempo in via Mameli, vicino alla chiesa di San Giacomo Maggiore prima di trasferirsi in via Bertelli negli anni Settanta, era nota anche per le paste e i gelati. Massone annuncia importanti lavori di ristrutturazione e la volontà di valorizzare gli amaretti. L’imprenditore negli anni scorsi aveva acquistato la Tenuta la Giustiniana con la storica villa e i vigneti a Rovereto.