In alta Val Lemme è stata installata una stazione meteo, utile anche per l’inquinamento poiché misura le polveri sottili PM1, PM 2.5 e PM 10. L’iniziativa è del circolo Legambiente Val Lemme. La stazione è stata installata il 18 marzo a Casa Prian, ai Molini di Voltaggio . Spiegano dal circolo: “Presenta un pacchetto di sensori di base per temperatura e umidità, pioggia e vento (direzione e velocità), con tutte le varie statistiche (estremi giornalieri di tutti i parametri, accumuli di pioggia a diversi intervalli, tutte le statistiche del vento, ecc.). Questa apparecchiatura è stata voluta e acquistata dal Circolo Legambiente Val Lemme, il quale non ha usufruito di nessun finanziamento pubblico. La spesa è stata interamente sostenuta dai soci del Circolo per imparare a conoscere meglio il nostro territorio anche dal punto di vista microclimatico. La conoscenza dei dati metereologici uniti ai dati del passato permetterà di ricostruire il clima storico della zona per intendere meglio non solo il presente, ma anche per una conoscenza che si proietta verso il futuro”. Si tratta di un’apparecchiatura professionale, la quale va a coprire una zona attualmente non rilevata in modo sistematico che potrà sicuramente fornire dati utili allo studio delle complesse modificazioni climatiche in atto nell’ambiente. Si tratta di un servizio per la collettività che il Circolo intende mettere a disposizione della comunità. Per l’iniziativa il circolo si è appoggiato a Dati Meteo Asti (https://datimeteoasti.it), associazione di volontari, che attualmente ha realizzato una rete di più di 100 stazioni per rilevazioni puntuali sul territorio delle provincie di Asti e Alessandria. Il progetto di Dati Meteo Asti si distingue per una forte scientificità perché, mediante una corretta scelta della strumentazione ed un idoneo posizionamento, permette la raccolta di dati veritieri e oggettivi in ogni situazione. I dati sono consultabili online (https://maps.datimeteoasti.it/weather – station/data/B8:D8:12:66:C6:E1) da chiunque lo desideri.