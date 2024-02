Libarna Arteventi: Iudica Dameri confermata presidente

Sabato 3 febbraio si è svolta a Serravalle Scrivia l’assemblea dei soci, che ha rinnovato il Consiglio Direttivo,Iudica Dameri, come si diceva, è stata riconfermata alla guida dell’associazione. Il programma delle attività del 2024, come è stato spiegato durante l’assemblea, prenderà il via con l’evento di San Valentino promosso dal Distretto del Novese. Il 20 febbraio docenti e studenti del Politecnico di Torino saranno ospiti del Consorzio tutela del Gavi ( Gavi 972 ), per presentare i progetti di valorizzazione elaborati nell’ambito del seminario “Patrimonio culturale e resilienza”.