L’atleta Ludovica Cavo premiata come “Personaggio dell’anno” dal Rotary Club Gavi Libarna. La 19enne di Alice di Gavi ha ritirato il premo giovedì 14 settembre alla tenuta Cà da Meo a Pratolungo di Gavi. Ludovica, campione italiana dei 400 metri ostacoli e reduce dal quinto posto negli europei under 20 disputati a Gerusalemme, era accompagnata dall’allenatrice Roberta Grassi e dal manager Andrea Camussa, che hanno sottolineato come i successi dell’atleta siano “frutto di forza di volontà e continuo impegno per poter raggiungere traguardi sempre più importanti”. La serata è stata l’occasione per consegnare le borse di studio dedicate agli studenti più meritevoli del territorio, iniziativa che fa parte del progetto rotariano “Prima i giovani”. Il presidente del Rotary Luciano Girardengo ha spiegato il meccanismo del premio, conferito con l’apporto della giuria presente in sala e costituita da dallo stesso Girardengo, violoncellista; Claudio Merlo, vice direttore del Conservatorio “Vivaldi” di Alessandria e violoncellista; Massimo Barbierato, docente di violino al Liceo musicale “Umberto Eco ” di Alessandria e “violino di spalla” dell’Orchestra classica di Alessandria. I ragazzi premiati si sono esibiti singolarmente con brani classici e moderni. Edoardo La Paglia, al violino, proviene da Alessandria e frequenta il liceo musicale “Umberto Eco” di Alessandria e il secondo anno di base al Conservatorio di Alessandria. Jacopo Barboro, al basso elettrico jazz, proviene da Tortona e studia presso il Conservatorio “Verdi” di Milano. Desireé Beltrán, al violoncello, proviene dal Venezuela e studia presso il Conservatorio di Alessandria. La professoressa Virginia Fracassi l’ha accompagnata al pianoforte. Lorenzo Fossati, alla tromba, proviene da Novi Ligure e frequenta il Liceo Musicale “Eco”; studia presso il Conservatorio alessandrino. Mathias Assandri lo ha accompagnato al pianoforte.