Maltempo: a Gavi guado sul Lemme chiuso nella notte

L’annuncio della Protezione civile è arrivato poco fa. Da stasera, 3 marzo, alle 22, a domani mattina il guado sul Lemme a Gavi resterà chiuso al traffico in via precauzionale. La piena del torrente, viste le forti precipitazioni, potrebbe infatti superare il guado e rendere pericoloso il transito. Salvo criticità, specifica la Protezione civile, il guado riaprirà domani mattina. La scorsa settimana il Comune aveva autorizzato il transito degli automezzi in via XX Settembre e nel tratto di via Mameli da Piazza Martiri a Piazza Roma, libero dal cantiere per la riqualificazione della strada.