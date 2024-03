I 10 anni di “Girolibrando”, il festival dedicato ai piccoli lettori.

Dieci anni fa nasceva “Girolibrando; leggiamo Viaggiando”, un vero e proprio festival della letteratura pensato per i piccoli lettori e si svolge nelle scuole di Novi Ligure, Casaluzzo, Bosio, Fresonara, Gavi, Pasturana, Serravalle, Stazzano, Tassarolo e Voltaggio.

La rassegna è stata ideata per avvicinare i bambini alla lettura, un compito che dovrebbe essere condiviso tra scuola, famiglia e le biblioteche del territorio, per questo nel corso degli incontri si svolgono lettura nelle scuole. Il programma inoltre, prevede incontri di formazione per insegnanti e bibliotecari e laboratori dedicati ai bambini e alle loro famiglie.

Al progetto partecipano grandi nomi della letteratura per l’infanzia italiana. Gli autori in cartellone in questa edizione 2024 sono Elisa Mazzoli, autrice di libri e canzoni per bambini e ragazzi, Sabrina Gasparini, educatrice e scrittrice specializzata nel rafforzamento dell’intelligenza emotiva e del pensiero critico, Giulia Orecchia, illustratrice di numerosi testi per l’infanzia e vincitrice del Premio della rivista Andersen – XIV edizione come miglior illustratrice, Bruno Tognolini, scrittore che fa parte ormai della letteratura moderna dedicata a bambini e ragazzi, autore inoltre della Melevisione e l’Albero azzurro, Gabriella Perugini, musicista e arteterapista, Cristina Petit, scrittrice e illustratrice di libri per bambini, ragazzi e adulti. Le adesioni alle proposte sono state numerose e anche quest’anno gli autori, ospiti delle scuole, incontreranno i bambini per parlare di libri o per dare sfogo alla loro immaginazione in qualche interessante laboratorio creativo.

Due le giornate dedicate ai laboratori che si terranno in Biblioteca a Novi: sabato 9 marzo “Laboratorio di scrittura creativa” a cura di Sabrina Gasparini per bambini dagli 8 ai 10 anni (dalle 10,30) mentre sabato 4 maggio Gabriella Perugini si dedicherà anche alle famiglie proponendo un incontro sull’educazione musicale (alle 10 per genitori e bambini da 02 a 2 anni, alle 11.15 dai 3 ai 6 anni).

La partecipazione agli incontri formativi e ai laboratori è gratuita con prenotazione a: [email protected]

Info: Biblioteca Civica tel. 014376246