Ci sono anche Novi Ligure e Bosco Marengo tra le aree potenzialmente destinate a ospitare il deposito nazionale delle scorie nucleari. È stata infatti finalmente resa nota dal governo la “mappa” che a livello nazionale indica una settantina di siti dove costruire il deposito dove verranno conferiti i rifiuti radioattivi attualmente presenti per la maggior parte in Piemonte in località tutt’altro che sicure, compresa la ex Fn di Bosco Marengo e l’ex Monteverde di Tortona.

Con la pubblicazione si apre ora un iter che prevede anche la consultazione delle popolazioni interessate. La mappa indica, in provincia di Alessandria, aree situate tra Novi Ligure e Bosco Marengo, tra Bosco Marengo e Frugarolo , tra Alessandria e Oviglio, tra Fubine e Quargnento, tra Alessandria, Fubine e Quargnento e tra Castelnuovo Bormida e Sezzadio.