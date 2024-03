La collaborazione tra la Questura di Alessandria e il Reparto Prevenzione Crimine Piemonte di Torino prosegue con attività congiunte settimanali per lo svolgimento di servizi straordinari del controllo del territorio in città e nei paesi della Provincia.

In questo ambito, la scorsa settimana è stato effettuato un servizio nei Comuni di Serravalle Scrivia e Novi Ligure con particolare attenzione alle aree delle stazioni ferroviarie. Complessivamente sono stati impiegati 2 operatori di questo Ufficio, 3 pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine, 3 operatori della Polfer di Novi Ligure e per l’occasione ha completato il dispositivo dei controlli un’unità cinofila della Questura di Torino. I numeri raccontano di 31 persone controllate di cui 14 pregiudicati, e di 2 esercizi pubblici in cui sono stati identificati gli avventori.

Gli accertamenti messi in atto dagli operatori un cittadino marocchino, veniva segnalato all’Autorità Giudiziaria per non aver adempiuto, nell’ottobre 2023, all’Ordine del Questore a lasciare il territorio italiano in quanto non in possesso del permesso di soggiorno, altri due persone venivano segnalate all’Autorità Amministrativa per essere stati trovati in possesso di sostanza stupefacente, hashish in entrambi i casi, ai fini dell’uso personale. Un altro piccolo quantitativo di hashish è stato rinvenuto e sequestrato in un cestino della stazione ferroviaria di Serravalle Scrivia.