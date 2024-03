Ex Ilva. Fornaro: “Garantire la continuità produttiva”.

“Primum vivere”, inizia con una citazione latina, che non necessita di traduzione, l’intervento dell’onorevole Federico Fornaro della Presidenza del gruppo Pd alla Camera, intervenendo al tavolo regionale di crisi sulla ex Ilva svoltosi oggi a Novi Ligure.



“La priorità per gli stabilimenti della ex Ilva – dice Fornaro – è quella di garantire la continuità produttiva a partire dall’acquisto delle materie prime e dall’attività di manutenzione per garantire la massima sicurezza dei lavoratori.

Le risorse dello stato con il prestito ponte di 320 milioni di euro dovranno essere indirizzate a questo obiettivo, fondamentale perché l’Italia non può rinunciare all’industria dell’acciaio.

Occorre che l’amministrazione straordinaria tuteli anche l’indotto e i fornitori, a partire del settore dell’autotrasporto”.

(Nelle foto d’archivio l’onorevole Fornaro durante una manifestazione insieme agli operai)