Novi Ligure: cinque giovani segnalati per assunzione di hashish

Controlli dei carabinieri a Novi Ligure in particolare in viale Saffi e piazza Indipendenza,

Nel corso del fine settimana che porta alla Pasqua, i Carabinieri della Compagnia hanno organizzato un servizio straordinario di controllo del territorio con l’impiego di tre pattuglie provenienti dalle Stazioni della giurisdizione, supportate dal personale dell’Aliquota Operativa, che si sono aggiunte ai normali servizi di pattuglia presenti sul territorio.

Gli equipaggi hanno effettuato posti di controllo sulle principali arterie cittadine e controlli ai luoghi di aggregazione, sale scommesse e Quartiere G3, concentrandosi poi su viale Saffi e piazza Indipendenza, luoghi che in passato hanno evidenziato occasionali problemi di ordine e sicurezza pubblica, dove sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori di stupefacenti cinque giovani, trovati in possesso di dosi di hashish detenute per uso personale.

I controlli, che dureranno per tutto il periodo delle festività, mirano a garantire il pacifico godimento delle stesse da parte della cittadinanza e la sicurezza stradale, fa sapere l’Arma.