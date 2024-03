Tutto è ancora da definire ufficialmente ma la Provincia intende chiudere per dieci giorni la strada provinciale della Val Borbera all’altezza del ponte della Gnocca, nelle Strette del Borbera, nel territorio di Borghetto, dove da mesi è aperto il cantiere per rifare il manufatto, in condizioni precarie da anni. Tecnici e amministratori provinciali, insieme alla ditta a cui è stato appaltato l’intervento da 2 milioni di euro, hanno valutato che il momento migliore per il varo del nuovo ponte in acciaio sarà a settembre. Il presidente della Provincia, Enrico Bussalino, di recente aveva annunciato che il cantiere sarà chiuso entro la metà di settembre, per questo ora si punta alla posa del manufatto nei primi dieci giorni di quel mese per non danneggiare il turismo estivo ed evitare problemi in particolare agli studenti della Val Borbera che devono andare a scuola a Novi a partire da metà settembre. La Provincia organizzerà incontri pubblici per spiegare questa opzione. Durante la chiusura per l’alta Val Borbera la strada più agevole per raggiungere la valle Scrivia passa dalla Val Curone e dalla Val Grue, con tempi molto lunghi. Da anni e poi con l’apertura del cantiere sul ponte della Gnocca il traffico è a senso unico alternato.