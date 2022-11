Novi Ligure. Pioggia di multe alla Fiera di Santa Caterina.

Diecimila euro è l’ammontare delle multe contestate agli ambulanti abusivi dallaPolizia Municipale di Novi Ligure, nel periodo dello svolgimento della tradizionale fiera di “Santa Caterina”, da venerdì 25 a ieri, domenica 27 novembre.

Con la presenza di 200 banchi tra Via Roma, Via Girardengo, Corso R. Marenco, Viale A. Saffi, Via Cavallotti e Via Garibaldi, lgli Agenti hanno espletato i controlli necessari per garantire il rispetto delle attuali norme legislative in materia di commercio ambulante.

L’intero organico del personale di Polizia Municipale ha presidiato gli accessi della fiera e le chiusure delle vie sulla vasta area commerciale di mq 5.500 e ha provveduto alla gestione della viabilità. Oltre alla Fiera, negli stessi giorni ci sono stati alcuni eventi collaterali che hanno richiesto assistenza, ad esempio sabato mattina è stato chiuso il tratto di Viale della Rimembranza di fronte alla chiesa di Sant’Antonio per la celebrazione della ricorrenza della “Virgo Fidelis” con esposizione di veicoli d’epoca dell’arma dei Carabinieri.

Nella giornata di domenica è stato effettuato servizio di scorta al corteo dei trattori agricoli e la vigilanza del tratto di C.so Marenco per l’esposizione delle auto.

La Polizia Municipale è stata supportata dalla Protezione Civile, dalle Guardie Ecologiche, dalle Associazioni Nazionali della Polizia di Stato e dei Carabinieri. Per tutto lo svolgimento della manifestazione sono stati presenti i presidi della Croce Rossa per l’assistenza sanitaria.

(Foto d’archivio)