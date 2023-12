Paolo Rossi al Teatro Marenco con Pirandello.

“Da questa sera si recita a soggetto! Il metodo Pirandello” è il titolo dello spettacolo di Paolo Rossi che andrà in scena domani, mercoledì 13 dicembre alle 21, al Teatro Marenco a Novi Ligure.

La famosa opera teatrale di luigi Pirandello, scritta tra la fine del 1928 e l’inizio del 1929, è considerata a terza parte della trilogia che il drammaturgo dedica al teatro nel teatro; infatti come in Sei personaggi in cerca d’autore troviamo i contrasti fra personaggi ed attori e in, Ciascuno a suo modo, ci sono rapporti tra spettatori ed attori, la terza commedia della Trilogia del teatro nel teatro rappresenta i contrasti fra attori e regista, con il coinvolgimento del pubblico. Questa commistione ha rivoluzionato il modo tradizionale di recitare, non limitando l’azione degli attori al solo palcoscenico ma facendoli recitare anche in platea, nei palchi, nel foyer, coinvolgendo il pubblico come fosse parte dello spettacolo.

In scena accanto a Paolo Rossi e alla sua compagnia di artisti si aggiungeranno ad ogni replica, dopo attento arruolamento da parte del regista, comparse e parti minori scelte tra il pubblico.

In scena oltre a Paolo Rossi attori e attrici professionsti: Emanuele Dell’Aquila, Alex Orciari, Caterina Gabanella, Alessandro Cassutti, Laura Bussani.

“Il mio – dichiara Paolo Rossi – è sempre stato un teatro partecipato, come un tempo mi piaceva chiamarlo, un teatro di ri-animazione dove il pubblico è spettatore attivo. Ogni serata sarà speciale ed unica perché sarà come il primo giorno di prova di uno spettacolo teatrale: scopriremo il come, il quando e il perché nasce uno spettacolo, svelando la magia della creazione artistica e la nascita di una nuova opera”.

La stagione teatrale è realizzata in collaborazione con Piemonte dal Vivo.

Per info: [email protected] – 347 73 60 627