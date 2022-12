Il Rotary Club di Ovada ha donato un concentratore di ossigeno al Comune di Parodi Ligure per la casa di riposo gli Olmi. La casa di riposo comunale, come molte rsa, ha dovuto in questi anni affrontare le gravi difficoltà causate dalla pandemia di Covid che, tra tante criticità, ha messo in luce anche la necessità di disporre di attrezzature di assistenza autonome e subito utilizzabili. La donazione del concentratore di ossigeno rappresenta quindi un concreto e importante aiuto in tal senso. Al valore economico si aggiunge in questo caso anche il gesto di attenzione e sensibilità che il Rotary ha voluto rivolgere a questa struttura che opera dal 1999 sul territorio di Parodi e dei comuni limitrofi per consentire alle persone anziane e fragili di essere assistite non lontano dai loro affetti e nell’ambiente dove hanno sempre vissuto. Sarà per la Casa di riposo un supporto terapeutico importante.