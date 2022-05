Una raccolta fondi per i figli di Pietro Martino, l’agente della Polstrada di Serravalle Scrivia morto improvvisamente a 54 anni nel pomeriggio di lunedì. La proposta arriva dal Siulp, il sindacato di polizia, di Alessandria. Marco e Giulia abitano a Gavi nella casa del loro papà, in località Cheirasca. Nell’appello lanciato sui social si ricorda che “Giulia ha 21 anni e lavora come precaria presso un supermercato della zona mentre Marco, 18 anni, sta terminando gli studi per la maturità. I ragazzi si troveranno ad affrontare impegni economici molto gravosi, come il pagamento del mutuo della casa acquistata dai genitori, oltre alle spese quotidiane”. Per aderire basta versare il proprio contributo sul conto corrente con IBAN *IT32X0608510400000000027732* intestato a SIULP ALESSANDRIA – Banca di Asti – causale di versamento: “donazione a favore di Giulia e Marco”. “I fondi raccolti saranno per intero devoluti ai figli”, conclude il sindacato. Il funerale di Martino sarà domani, giovedì 19 maggio, alle 10, a Serravalle, paese natale del poliziotto, nella chiesa dei santi Martino e Stefano