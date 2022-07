Pasturana. Danza e Musica a tutta “Birra” con Radic’Arte

Sarà il “Birrificio di Birra Pasturana” ad ospitare il primo evento serale della seconda edizione di Radic’Arte 2.0, il piccolo Festival dedicato alla riscoperta del territorio.

Degustazioni, musica live con la Majin Blues Band e la proiezione “1277 passi da te – Pasturana in videoarte”., questo il programma. Accompagnati dalla musica dal vivo, durante la serata gli ospiti potranno visitare il birrificio, scoprendo al suo interno una insolita narrazione dello stesso attraverso devices e dispositivi video. Fil rouge dell’intero evento sarà l’inedita creazione di videodanza che dà il nome all’evento in programma, realizzata per Pasturana dalle videoartiste Federica Mocchetti e Marika Di Remigio del collettivo milanese whynot_space con lo scopo primario di mettere in risalto gli elementi caratteristici del paese. Largo spazio poi alla degustazione dell’ottima Birra Pasturana, ormai uno dei simboli del paese, seguita da un apericena in compagnia degli artisti e dello staff coinvolto, per un momento conviviale e di confronto.

“«1277 passi da te – Pasturana in videoarte» è nato proprio dall’ascolto e dall’attenta osservazione del paese di Pasturana e dalle persone che lo abitano, 1277 in tutto. Cosa succede quando si giunge in un luogo? Cosa si deve assolutamente vedere per conoscere un posto? Arrivare. Entrare. Ascoltare il silenzio di chi alle due del pomeriggio riposa, le campane, le urla dei bambini, la merenda dalla Rosy, le scale del Comune, il borbottio della fermentazione in una botte, le voci degli anziani sulla panchina del piazzale e la musica della festa al campo. Dove si deve andare? Chi si deve conoscere? Forse il magma delle 1277 persone che accolgono, creano e mutano nel proprio luogo del cuore”.

Gli appuntamenti serali di Radic’Arte proseguono il 30 luglio al Castello di Pasturana che sarà il palcoscenico allo “Spettacolo in Castello”, un’appassionante visita guidata interattiva, in cui danza e musica accompagneranno gli ospiti attraverso un interessante percorso tra alcuni degli ambienti del noto edificio storico.

Ingresso a offerta. Si consiglia la prenotazione tramite e-mail a [email protected] oppure al numero 351 7114177.

Radic’Arte 2.0 è realizzato con il Patrocinio del Comune di Pasturana e grazie al contributo di Cassa di Risparmio di Alessandria, Ass. Turistica Pro Loco di Pasturana e S.M.S. “La Concordia”, oltre alla partnership con Birrificio Birra Pasturana, Biblioteca Civica “E. Arecco” e il collettivo whynot_space.

