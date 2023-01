Poste Italiane annuncia che sul territorio alessandrino “sono sempre più numerosi gli esercizi commerciali che entrano a far parte della rete PuntoPoste, un network di prossimità che semplifica l’esperienza di acquisto dei cittadini e si affianca alla rete dei 214 Uffici Postali della provincia” ma non intende andare incontro alle richieste dei voltaggini sul loro ufficio postale. A Voltaggio, infatti, l’orario resta ridotto e per il Postamat, promesso da tempo, non c’è alcun obbligo, come ha fatto sapere Poste Italiane al Comune. L’opposizione consiliare aveva presentato un’interrogazione nella quale si ricordava che nel 2018 Poste Italiane annunciò particolare attenzione nei confronti dei piccoli Comuni. Nel 2019 la minoranza aveva sollecitato l’amministrazione comunale a richiedere l’attivazione di un Atm Postamat, uno sportello automatico per il prelievo di denaro contante e altri servizi. A Voltaggio, oltretutto, non c’è più una banca da anni. A causa della pandemia l’orario dell’ufficio è stato ridotto a soli tre giorni la settimana, creando così interminabili code all’esterno, con la gente costretta a stare in piedi al caldo o al freddo, disagi di cui soffrono soprattutto le persone anziane, come hanno evidenziato i consiglieri di opposizione. Il Comune ha quindi sollecitato Poste italiane sui due argomenti sollevati dalla minoranza ma dalla Direzione Poste Italiane di Alessandria 2 hanno risposto picche: “L’attuale orario di apertura è adeguato ai flussi di clientela nonché alle operazioni eseguite, pertanto allo stato corrente, non è possibile dare seguito alla richiesta”. Rispetto al Postamat, la richiesta “sarà valutata accuratamente ma il servizio non rientra tra gli obblighi in capo a Poste Italiane e costituisce, pertanto, una scelta volontaria”. In compenso, Poste Itaiane fa sapere che “attraverso PuntoPoste, utilizzata dai marchi più importanti dell’e-commerce, l’azienda conferma dunque l’obiettivo di rafforzare la capillarità della sua rete a sostegno del territorio per contribuire allo sviluppo economico e sociale del Paese, nel segno della vicinanza ai cittadini”, ma non a Voltaggio e in tanti piccoli Comuni per gli uffici postali, a quanto pare.