Pozzolo: ancora pannelli fotovoltaici sui terreni agricoli.

Ancora pannelli sui terreni agricoli. Il territorio Novese e in particolare quello di Pozzolo Formigaro sono nuovamente interessati da un progetto di impianto fotovoltaico. Quello proposto alla Provincia dalla Arenos 2 di Milano in località Cascina Guano non prevede neppure i pannelli rialzati rispetto al terreno. Non sarà quindi un agrivoltaico, grazie al quale, in teoria, i campi possono essere ugualmente coltivati, ma un fotovoltaico vero e proprio su 11 ettari: 13.202 moduli per una potenza di picco di 8,251 Megawatt per la produzione di energia per circa 12,5 GWh annui per 30 anni. La Arenos 2 nel progetto sostiene che “per quanto attiene l’importantissima componente “suolo” si è appurato come tale risorsa non rinnovabile non sarà né rimossa, né compromessa ma, al contrario, migliorata, con la destinazione d’uso di progetto”. Il Consiglio provinciale ha evidenziato la presenza di 110 impianti con oltre 700 ettari occupati, senza contare i progetti in corso di approvazione. L’assemblea ha chiesto alla Regione e ai ministeri un freno alla proliferazione.