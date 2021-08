Pozzolo Formigaro ricorda Dario Grassi

L’associazione culturale di promozione sociale “La Frascheta” ha organizzato per domenica 29 agosto alle 18, nella corte del castello di Pozzolo Formigaro, un incontro pubblico per ricordare il professor Dario Grassi, scomparso nel marzo 2020.

Docente di lettere e grande amante della storia, Grassi ha pubblicato diversi libri dedicati a personaggi e avvenimenti accaduti a Pozzolo in vari momenti del secolo scorso. La sua passione nella ricerca delle radici del proprio borgo, delle sue tradizioni e della sua gente, ne ha fatto un punto di riferimento per le attività culturali, grazie anche alla collaborazione con la rivista “In Novitate”. Lunga e proficua è stata inoltre la partecipazione alle attività della Pro Loco, per la quale ha pubblicato molti dei suoi scritti, oltre che dedicarsi al ruolo di tutor per i giovani che, nel corso degli anni, si sono avvicendati nell’impegno di collaboratori, grazie al Servizio Civile. Nel corso dell’incontro alcuni testimoni, amici e colleghi, tracceranno un ricordo sincero e appassionato di questo pozzolese che tutti conoscevano e stimavano, intervallato dalla lettura di alcuni brani tratti dai suoi lavori. L’ingresso alla manifestazione è libero e si svolgerà nel completo rispetto delle norme anti Covid stabilite dal Governo, presentando il green pass.