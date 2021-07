Gli abitanti di Pratolungo di Gavi da oggi, 10 luglio, avranno a disposizione una biblioteca, realizzata nella ex scuola elementare ora sede della pro loco. Alle 18 è in programma il taglio del nastro. Spiegano dalla pro loco: “All’interno della sede della pro loco è stata adibita una biblioteca per grandi e piccini. Si possono trovare libri di ogni genere: narrativa, gialli, fantasy, storici, enogastronomici, naturalistici. La speranza è quella di creare, oltre che a un luogo per la lettura, anche un luogo per incontrarsi e socializzare, per studiare o semplicemente per trascorrere insieme il tempo”. Di recente la pro loco ha ampliato la sua sede grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria-Cra