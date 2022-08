Rinviata la Notte Bianca a Voltaggio, confermati gli appuntamenti in Pinacoteca

Le previsioni meteo dicono che domani, giovedì 18 agosto, pioverà. Per questo motivo la manifestazione, “Notte Bianca” a Voltaggio, che prevedeva una serie di eventi all’aperto, tra i quali musica in piazza, spettacoli di strada, bancarelle e Street food per vie del centro storico, è stata rinviata a sabato 27 agosto.

Anche il concerto per flauto, “Notte di…Note” eseguito dal celebre flautista Giorgio Ratto Montella, è stato rimandato al 27 agosto e si terrà alle 21, nella chiesa dei Cappuccini.

Confermata invece la visita guidata tematica: “L’iconografia di San Francesco d’Assisi nei dipinti della Pinacoteca dei Cappuccini a Voltaggio” curata dalla Professoressa Elisabetta Ghezzi, che si svolgerà regolarmente in Pinacoteca domani alle 18.30. La visita era su prenotazione, ed è sold out, ma chi ha già prenotato potrà assistervi. Confermata anche l’inaugurazione della mostra di acqueforti di Giuseppe Grassis e Eugenia Rossi Grassis, allestita in Pinacoteca fino al 18 settembre.