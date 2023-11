Il nuovo ponte sul Neirone, lungo la strada 162 per Monterotondo, a Gavi, costerà 1,4 milioni di euro. La precedente stima della Provincia, fissata a 950 mila euro, è stata modificata dopo che la Regione ha chiesto alcune modifiche, tra cui fornici più grandi e rampe di accesso al ponte più ampie, interventi considerati indispensabili per la sicurezza del ponte in caso di piene dl rio. Il ponte attuale era stato chiuso nel 2020 dopo il crollo di una parte, costringendo gli abitanti di Monterotondo a percorre la strada della Lungarola oppure la strada 161 della Crenna e la 35 dei Giovi passando da Serravalle Scrivia. Dopo qualche tempo è stato riaperto ma solo alle auto. All’inizio la Provincia aveva pensato di sistemare il manufatto esistente con una spesa di 500 mila euro ma poi ha optato per un nuovo ponte, che sarà realizzato poco più a monte. L’amministrazione provinciale, una volta redatto il progetto esecutivo e arrivato l’ok della conferenza dei servizi, pensa di indire la gara d’appalto a gennaio.