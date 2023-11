Sul palco del Marenco Luca Bizzarri con: “NonHannoUnAmico”.

“NonHannoUnAmico” è il titolo del nuovo spettacolo di Luca Bizzarri che andrà in scena domani, 25 novembre alle 21 al teatro Romualdo Marenco.

Al centro dello spettacolo – ispirato all’omonimo podcast di grande successo – c’è la comunicazione politica dei nostri tempi, i fenomeni social, i costumi di un nuovo millennio confuso tra la nostalgia del Novecento e il desiderio di innovazione tecnologica e sociale.

Con tutta la sagacia della sua satira, in un’ora di racconto, Bizzarri porta il pubblico a ridere di sé stesso, delle proprie debolezze, dei propri tic. Un’ora di racconto in cui è possibile riconoscersi come in uno specchio che all’inizio sembra deformante, ma che in realtà, a guardarlo bene, restituisce quell’immagine di noi che rifiutiamo di vedere.

Lo spettacolo è realizzato in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo.

Per info: [email protected] – 3477360627 negli orari di apertura della biglietteria.