I lavori avrebbero dovuto finire già quest’anno ma così non sarà. L’appalto per l’adeguamento sismico della scuola media di Serravalle Scrivia è saltato poiché l’impresa appaltatrice, la S. Abba di Napoli, è finita sotto sequestro, deciso dalla Procura partenopea su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. L’intervento era stato assegnato lo scorso autunno: 282 mila euro la spesa, finanziata per quasi 200 mila euro dallo Stato. Il contratto era stato sottoscritto a inizio 2021 ma a febbraio sono iniziati i guai per la S. Abba, con il sequestro preventivo di quote, beni e azienda. La prima preoccupazione del Comune di Serravalle Scrivia era il rispetto dei tempi stabiliti nel contratto ma la nomina di un amministratore giudiziario non ha dato alcuna certezza, nonostante solleciti e diffide.

La S. Abba ha inoltre fatto presente di non essere in grado di rispettare il contratto per via dell’aumento dei costi dei materiali edili, a meno di una revisione da parte del Comune. Così l’amministrazione comunale, piuttosto che avviare un lungo contenzioso legale, ha preferito risolvere consensualmente il contratto in modo da poter procedere speditamente ad affidare a un’altra ditta i lavori per garantire il completamento nei termini assegnati dal ministero dell’Istruzione ed evitare la revoca del finanziamento. I lavori devono infatti finire entro luglio 2023 e il collaudo, insieme al rendiconto, vanno presentati entro il settembre successivo.